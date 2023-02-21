財政部日前發布111年度全國「地方政府財政業務輔導方案考評」，新竹縣榮獲全國第2名佳績，其中「財政管理考核」列全國第4名，「債務管理考核」拿下全國第1名，縣長楊文科這4年多來，積極償還債務超過135.75億，成為中央認證的「還債王」！

楊文科上任後積極償還債務並招商引資，去年曾獲媒體評比為非六都「減債王」，積極自籌財源「賺錢王」，並連續4年榮獲財政部評比為非六都「招商王」，具有三冠王的殊榮。

今年財政考評再獲獎，縣府財政處長梁淑惠21日在主管會報時將榮譽獻給楊文科，楊很感謝財政、主計單位的努力，指這是最好的考評，是對縣府團隊最好的鼓勵，期許大家持續努力。

楊文科肯定前財政處長黃國峰帶領團隊，讓新竹縣在財政部考評，僅次於直轄市的桃園市，獲得全國第2名，是歷來最好的成績，也期許新任財政處長梁淑惠延續下去。

梁淑惠指出，近年度縣府獲配高速鐵路新竹站區段徵收開發盈餘59.78億元，各局處積極合作開源節流，讓財政獲得顯著改善，楊文科縣長任內已償還債務超過135.75億。

財政部在「債務管理考核」部分，新竹縣取得99.94近滿分的高分，拿下全國第1名，使楊文科成為中央認證的「還債王」。

在「財務管理考核」部分，財政部是將歲入預算執行、開源績效等項目列入考核，新竹縣取得86.20分，獲全國第4名。梁淑惠表示，此項成績納入中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核，從財政績效與年度預算編制及執行情形，據以核算增加新竹縣的一般性補助款。