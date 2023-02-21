有詐騙集團假冒購物平台客服，騙民眾操作錯誤，藉此讓民眾轉帳匯款，陸續有11人上當，歹徒得手後再由黃姓車手頭，指使李姓、胡姓車手前往ATM領錢，中正一警方日前逮捕2名車手，黃男卻仍在逃。

警方專案人員發現3嫌經常在台北火車站行動，經綜合研判，日前警方靈機一動，調出在附近違停開車的密錄器影像，果然找出黃男因經常開車在旁監視車手，所以有數次違停被開單的紀錄，透過罰單循線鎖定黃的身分，將他一舉逮捕。

警方指出，詐騙集團先取得交易資料，再假裝網路購物平台客服，打給民眾表示因操作錯誤，設定成分期付款，以後將會按月扣錢，要民眾前往ATM「解除設定」，陸續有11位民眾一時不查，總計被轉出50多萬元。

警方調閱監視器，日前逮捕李姓、胡姓兩名提款車手，2人聲稱他們領完錢後，拿取2％的報酬後，錢就會被小組長收走，他們只知道對方的綽號，完全不知他是誰。

警方循線追查，最後推測車手頭在做案時應會在附近監看，隨即調閱逮捕2嫌的路口附近的影像，最後在一段密錄器中，找到黃姓男子曾被違定開單的畫面，經比對後日前一舉將黃逮捕。

黃到案後辯稱自己是白牌車司機，所以會到處跑來跑去，那些提款車手他都不認識，可能是剛好在附近而已，但李、胡兩名車手都指證他就是組長，警訊後均被依詐欺罪送辦。