副總統賴清德最新財產申報，有10張儲蓄型保單，累積已繳保費折合新台幣為2700餘萬元。（圖／翻攝自廉政專刊）

監察院今（21）日發布最新一期的廉政專刊，副總統賴清德的財產申報中，存款僅250萬餘元，還背了超過1500萬的房貸，讓網友驚呼「比我窮？」不過卻有內行人發現，賴夫婦的存款雖然感覺不如其他政治人物多，但卻有超過2700萬的儲蓄型保險，且光2019年一年就至少掏出1800萬元買保險。

賴清德與其配偶吳玫如於2022年12月14日進行財產申報，內容顯示兩人名下存款為250萬3910元，有一輛Toyota汽車，沒有有價證券，在2021年時購入台南市安平區的土地與建物各1筆，並為此有了房屋貸款，餘額為1507萬4935元；與上一次財產申報相比，存款增加約100萬元，債務則減少約173萬元。

消息曝光後引起網友在《中時新聞網》、PTT及雅虎新聞等平台討論，說「看起來就是普通人耶」、「比我窮…」「賴之前不是醫生嗎？怎麼窮成這樣」、「這是真的功德？」「窮到讓人懷疑是不是假的」。

不過有內行網友發現，實際上賴清德夫婦名下還有10筆儲蓄型保單，已繳保費折合新台幣總金額為2709萬1681元，且2019年就買了3張美元的躉繳型保單（一次繳清全部保險費），保費折合新台幣分別為894萬6102元、645萬4352元及304萬6060元，等於這年至少掏出1844萬6514元買保險，直呼「就把錢都轉去保險啊」、「有10筆儲蓄保單啊，為什麼不可能？」還有人笑說「保險業務又可以洗腦了，連賴副都買儲蓄型保單」。