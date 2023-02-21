土耳其與敘利亞世紀強震撕裂地表。

土耳其世紀強震撕裂土國南部土地，產生一條長達300公里的大裂縫，外媒指出，這條大裂縫相當於台灣、南韓、葡萄牙總長。

路透社報導，土耳其規模7.8強震及後續的7.5地震撕裂土國南部及敘利亞北部土地，造成地表裂出2道明顯的大裂縫，裂痕綿延數百公里，也導致土地朝反方向位移達7公尺。

"Yerin Yerinden Oynadığı Gün"



Reuters, 6 Şubat'ı böyle tanımlıyor. Son derece öğretici grafikler ve uydu fotoğrafları ile o günün jeolojisini anlatıyorlar.



Aşağıda, 300 kilometrelik fay kırılmasını ve batıdaki karanın güneye doğru kayışı görülüyor. pic.twitter.com/8zSahwau5g — Çağrı Mert Bakırcı (@cagrimbakirci) February 19, 2023

美國國家航空暨太空總署（NASA）旗下噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）地球物理學家菲爾汀（Eric Fielding）表示，這些是非常大的地震，從一長串斷層帶上破裂至地表，此次7.8地震及造成的裂縫長度相當於1906年的舊金山大地震。

報導指出，2起主要地震造成2條巨大裂縫，其中一條較長，達300公里，貫穿整個土耳其南部，英國地質調查所（British Geological Survey）榮譽研究員穆森（Roger Musson）指出，這樣規模的地震會導致斷層大破裂。

這條裂縫甚至在衛星照上也看得見，根據路透社繪製的對比圖，「這條裂縫相當於台灣、南韓、葡萄牙的長度。」

Bu görsel de kırılan fayların uzunluğunun farklı ülkelere göre kıyası... "Depreme hazırlık" bilgisini içermediği için tabii ki tek başına bir anlamı yok (hazırlıklı olan bir ülke bana mısın demeyebilirdi); ama yabancılara depremin etki alanını göstermek için faydalı bir grafik. pic.twitter.com/MAcwIMBij1 — Çağrı Mert Bakırcı (@cagrimbakirci) February 19, 2023

不只撕裂出大裂縫，美國加州理工學院（California Institute of Technology）學者米利爾（Chris Milliner）的數據顯示，世紀強震也造成裂縫兩邊土地往反方向位移，其中較長的裂縫導致部分聚落位移5公尺，規模7.5地震撕開的較小裂縫導致部分區域位移7公尺。

Eğer sağa sola kaydırarak göremediyseniz (bence mutlaka görün), olay burada gösteriliyor.



Şimdi yukarıdaki fotoğraflara dönüp, yüzey kırığının oluştuğu yeri tekrar inceleyin. pic.twitter.com/zzR18hq6fp — Çağrı Mert Bakırcı (@cagrimbakirci) February 19, 2023

Yine, göremediyseniz diye hareket yönleri şöyle... pic.twitter.com/YSCvUGks4V — Çağrı Mert Bakırcı (@cagrimbakirci) February 19, 2023

另外直接坐落在斷層線上的聚落感受到最強烈的搖晃，路透社圖表顯示，裂縫直接撕開這些城鎮，宛如在玩連連看。