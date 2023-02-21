土耳其世紀強震撕裂土國南部土地，產生一條長達300公里的大裂縫，外媒指出，這條大裂縫相當於台灣、南韓、葡萄牙總長。
路透社報導，土耳其規模7.8強震及後續的7.5地震撕裂土國南部及敘利亞北部土地，造成地表裂出2道明顯的大裂縫，裂痕綿延數百公里，也導致土地朝反方向位移達7公尺。
美國國家航空暨太空總署（NASA）旗下噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）地球物理學家菲爾汀（Eric Fielding）表示，這些是非常大的地震，從一長串斷層帶上破裂至地表，此次7.8地震及造成的裂縫長度相當於1906年的舊金山大地震。
報導指出，2起主要地震造成2條巨大裂縫，其中一條較長，達300公里，貫穿整個土耳其南部，英國地質調查所（British Geological Survey）榮譽研究員穆森（Roger Musson）指出，這樣規模的地震會導致斷層大破裂。
這條裂縫甚至在衛星照上也看得見，根據路透社繪製的對比圖，「這條裂縫相當於台灣、南韓、葡萄牙的長度。」
不只撕裂出大裂縫，美國加州理工學院（California Institute of Technology）學者米利爾（Chris Milliner）的數據顯示，世紀強震也造成裂縫兩邊土地往反方向位移，其中較長的裂縫導致部分聚落位移5公尺，規模7.5地震撕開的較小裂縫導致部分區域位移7公尺。
另外直接坐落在斷層線上的聚落感受到最強烈的搖晃，路透社圖表顯示，裂縫直接撕開這些城鎮，宛如在玩連連看。
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