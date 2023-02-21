三星Galaxy S23自2月7日開放預購起，立即掀起搶購熱潮，今（21）日開放首波預購民眾優先取貨，除可第一時間到手新機羨煞眾人，還可獲得豐富多樣的預購好禮。針對購買頂規Galaxy S23 Ultra機種的消費者，三星則再加碼排隊禮最高NT$3000元郵政禮券，吸引眾多星粉多日徹夜於三星微風南山旗艦體驗館熱血排隊。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「感謝各位星粉熱烈支持，Galaxy S23旗艦系列預購符合預期、成績亮眼。觀察整體預購狀況，各通路均傳捷報，自開放預購起每日皆有較S22系列成長雙位數的熱烈表現。儘管市場預估2023年台灣手機需求降溫，相信三星仍能憑藉突破性創新與產品力，持續站穩高階手機龍頭地位。此次Galaxy S23旗艦系列上市，汲取過去成功經驗，加上新機處理器效能躍進滿足消費者需求，三星樂觀看待後續銷售動能，將較前代成長20％的目標穩定邁進。」

台灣三星觀察此次預購狀況，Galaxy S23 Ultra機型表現超乎預期，以近75％佔比創下新高，足見超高2億畫素相機、超明亮夜幕攝影及承襲Note系列卓越生產力於台灣及全球市場皆獲得熱烈迴響。容量方面，512GB及256GB各有所好，包括S23 Ultra、S23＋各有約半數的擁護者；然超大容量仍為特定用戶最愛，S23 Ultra 1TB機種預購首日在各通路皆以秒殺速度銷售一空。而顏色方面，各色表現好評一致，三款機種皆以「墨竹綠」最受消費者青睞，銷售佔比逾三成；「夜櫻紫」則以近三成的表現次之。

今早搶得頭香取機名額的民眾為來自新莊的許先生，購買S23 Ultra曇花白 1TB。身為老闆的許先生15號凌晨即帶領公司同為星粉的同事們，不畏風雨一同來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機。許先生帶著主力機S22 Ultra前來排隊，非常喜歡此次S23 Ultra較S22 Ultra更方形的手感，及升級2億畫素的拍攝體驗，更期待高效能的處理器，因此決定購入三星最新旗艦機。

台灣三星本次於微風南山旗艦體驗館，暖心打造星粉VIP專屬休憩空間和「星潮玩樂區」，包括：「植感攝影棚」運用Galaxy S23 Ultra旗艦2億畫素鏡頭，化身潮流雜誌封面主角，還可使用S Pen後製功能，於相片上繪製專屬塗鴉，創作獨一無二的影像紀錄；而「玩星競速場」，透過Galaxy S23 Ultra輕鬆串聯Odyssey Ark 55吋超大曲面電競螢幕，星粉可舒適地於電競椅上，享受流暢不卡頓的遊戲體驗，搶先感受升級版極速效能。