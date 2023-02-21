交通部觀光局公布最新的觀光旅館業統計，台南市觀光旅館業的住用率達61.05％，較前一年度大幅成長10.58％，客房收入也逐漸恢復疫情前表現，並持續穩定成長，不僅位居6都之冠，在全台各縣市也僅次於基隆市。

市長黃偉哲指出，台南觀光旅館業是全台極少數在疫情期間仍能在觀光市場逆勢成長的城市，一點一滴都仰賴全體旅宿業者密切配合市府政策，以及多項引客活動，才能有如此亮麗的成果。

市府觀光旅遊局代理局長林國華也說，根據發展觀光條例，合法旅宿業分為觀光旅館業、旅館業及民宿等3大類；其中，觀光旅館業又可分為國際觀光旅館業及一般觀光旅館業。根據觀光局最新公告的觀光旅館業統計資料，台南市觀光旅館業的住用率表現開紅盤；至於旅館業及民宿的統計，則待觀光局彙整各縣市資料後，預計3月左右公告。

林國華指出，因應即將來臨的228連續假期，以及2023台灣國際蘭展即將舉辦，觀旅局已經加強稽查旅宿業，落實維護觀光市場秩序，也呼籲業者秉持公平誠信原則確實保障消費者權益，並提醒旅客務必先上交通部觀光局「台灣旅宿網」或市府「台南旅遊網」查詢合法旅館及民宿，選擇入住合法旅宿才有保障。