台北榮總今天傳出防疫獎金分配不公爭議，基層員工爆料，衛福部去年發放的新冠治療獎勵金，竟有第一線的住院醫師沒領到，遭質疑防疫獎金被拿來酬庸自己人。北榮院長陳威明今發出公開信，指已啟動內部調查，獎金將會重新分配，對此事感到相當遺憾、難過。

媒體報導，衛福部發放新冠治療獎勵金時，北榮神經醫學中心有2名行政人員領到逾12萬元，比許多第一線的住院醫師還高，甚至有住院醫師莫名其妙被排除在名單外，才會爆出北榮神經醫學中心獎勵金發放不公。

陳威明今發表公開信，經查是神經外科主管及行政同仁一時疏忽，未能提報正確名單給院方，導致有功人員沒拿到獎金。全案已完成內部調查，神經外科獎金將重新發放。

陳威明的公開信完整內容如下：

各位親愛的同仁好！

看到這則媒體的報導，威明深感遺憾和難過！感謝這三年多來大家上下團結一心度過了疫情最艱困的時刻，無私參與國家重大的防疫任務，守護民眾的健康，展現出卓越的貢獻！

政府發給防疫獎金鼓勵大家，這是一個德政．也激勵第一線同仁的士氣，為了讓基層的同仁可以分到更多的獎勵，院長、所有副院長及諸多主管縱使親赴前線，也放棄支領任何防疫獎金，台北榮總包括外包及研究助理總共9000多人，還不算七家分院及共管的金門和關渡醫院．台北榮總防疫的成功是所有人共同努力的結果，不只是鎮守專責病房和急診部同仁的功勞而已，外包人員、班長，大門口的警衛、行政人員等也都貢獻卓著，因為他們除了默默守護醫院的安全、清潔、行政順𣈱，很多同仁也支援京元電子、北市三大市場、防疫旅館、自由廣場等重要國家任務。此外，各臨床科部當然也居功甚偉，他們全力照顧急、重、難、罕的病人，讓我們的醫療量能沒有任何減損，在疫情期間繼續守護民眾的健康，盡到國家級醫學中心龍頭醫院之一的責任。

由於基層的職系眾多、角色不一，獎金發放的規定或許會受到一些規範的限制，院方還是一本依法行政，授權各單位的主管依公平原則予以同仁獎勵，讓同仁在農曆春節之前得到一些實質的鼓勵，也看到無數同仁臉上的笑容，也收到來自同仁家人的感謝。在院區巡視的時候，遇到幾位辛苦的外包清潔人員和保全人員，他們握著我的手，眼眶泛著淚水謝謝院方給他們實質的照顧，威明萬分感謝所有層級的同仁給醫院和民眾的無私奉獻。

神經外科有幾位同仁因主管及行政同仁一時疏忽，未能提報正確有功人員名單給院方，因此沒有拿到獎金，威明深感遺憾，得知此事之後立刻啟動調查，政風單位已有完整的報告，神經外科獎金會重新調整分配，也不會有任何同仁的權益受到損害，希望大家團結一心、繼續努力，您的汗水絕對不會白流！威明上任一年多來，每天朝著上任的承諾「五好」前進，營造好的工作氛圍和環境，反對任何職場霸凌，醫院溝通的管道是暢通的，各位同仁在同一個屋簷下工作是一種緣分，請大家珍惜，不必要的內鬥、攻擊、爆料只會破壞和諧，讓您工作不愉快，影響自己身心健康！人生之路無限寬廣，希望大家過得開心、過得快樂！

院長 威明敬上

Feb. 21 2023