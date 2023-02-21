小朋友們用母語溝通互動闖關。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

「高雄市112年度世界母語日活動—大家來做好朋友：閩客原新一家人」活動，閩、客、原民歌謠與傳統技藝展演大集合。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

響應221世界母語日，高市府21日在獅甲國小舉辦「高雄市112年度世界母語日活動—大家來做好朋友：閩客原新一家人」活動，閩、客、原民歌謠與傳統技藝展演大集合，國小學童們也用母語溝通互動闖關，教育局希望藉此活動喚起大眾對於母語與文化傳承重視。

高市「世界母語日」活動結合客委會、原民會、荖濃國小、內門國小、建國國小、港和國小、寶來國中、原住民族教學資源中心及高雄市客家教育文化協會等跨局處單位精心設計活動，內容包含靜態、動態表演，還有以母語闖關、手作體驗。

活動首先由獅甲國小學生團隊帶來優美的客家歌謠，榮獲世界合唱大賽冠軍的寶來國中、荖濃國小學生唱出原住民歌謠之天籟之音，內門國小學童則帶來藝術及武藝結合的宋江陣民俗表演。

靜態展示的部分，有原住民教學資源中心、建國國小及港和國小提供豐富與多元的手作體驗及母語闖關活動，兼具熱鬧動感與母語落實於日常生活的活動內容，閩、客、原、新各族群特色環繞在身邊，讓學生沉浸在世界母語日的歡樂氛圍中。

獅甲國小響應本土語言教育，在100年時辦理全市原住民歌謠比賽，照顧原民。每年申請客語生活學校及指導學生參與全市「咱的故鄉．咱的情-閩南語本土技藝語文」，「聽聽客家」口說藝術，歌唱比賽等活動表演屢獲佳績。

獅甲國小校長陳明勇表示，學校在108年全國語文競賽中得到了客語朗讀教師組特優，獅甲附幼則榮獲108年「聽聽客家」團體組特優，同年亦獲得108學年度台灣母語訪視特優，獅甲國小學生也常參與客家電視台錄影，分享客語之美。

教育局副局長黃盟惠表示，希望透過學校與家庭的共同努力，一起來推廣母語，讓學童在學校教育與子家庭的引導之下，感受不同文化的美好，擴大國家母語推廣並深化多元母語的生活應用。