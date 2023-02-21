三星Galaxy S23旗艦系列今日優先取貨首日人潮踴躍，於10點正式交機前，即有263位消費者踴躍排隊。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙分析，2022年三星高階整體表現逆風上揚，展現雙位數成長，預估2023年同樣能有雙位數成長表現。

Galaxy S23旗艦系列預期銷售目標是成長20％，就預購表現來看線上商城及三大電商皆成長40％，線下通路成長20％，預購表現超乎預期。得益於超強產品力、行銷體驗規劃及電信優惠方案搭配，促使預購表現加溫。

陳啓蒙表示，本次線上預購速度更快，有賴於線上通路合作的積極度。以三星商城為例，立即舊換新折扣增加消費者購機意願。此外；三大電商曝光亦同步提升，增加消費者關注度。

本次S23旗艦系列預購銷售佔比S23 Ultra： S23＋： S23 = 75％： 15％：10％，預估完整銷售期間為S23 Ultra： S23＋： S23 = 65％： 20％：15％。容量部分，1TB系列皆於預購首日額滿，超乎預期。

顏色部分，各機種皆以「墨竹綠」最受消費者青睞，銷售佔比逾三成；且以「夜櫻紫」次之，有近三成的表現。曇花白及深林黑各約佔2成。

陳啟蒙說，觀察台灣手機市場，因為今年一月年假長，所以買氣不如過去熱烈，但年後買氣也相較往年加溫，整體來說銷售期間相對平穩。期望S23旗艦系列能對台灣上半年手機市場注入強心針，創造更多動能。

針對S23旗艦系列於其他市場推出BMW聯名機種，陳啟蒙說，台灣三星亦將觀察消費者需求，並與總部持續溝通積極爭取。

針對友商在台上市摺疊機種，陳啟蒙認為，台灣本為自由競爭市場，將正向看待，盼各方一同活絡台灣市場換機動能。針對高階手機，消費者更注重的是品牌價值，以及能否帶給他們優質的服務。三星也於零售商投注相當多資源，以提供消費者最完整的服務和體驗，對Galaxy Z系列的銷售深具信心。

陳啟蒙也提到，「Galaxy Free Trial星機試用計畫」易吸引跨品牌及年輕消費者的青睞。本次Galaxy S23系列更著重校園試用體驗，如台大及成大校園與社團，皆反應熱烈。