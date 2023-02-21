2023年台灣燈會已在19日順利落幕，不過一張燈會祈福卡卻在網上爆紅，一位自稱是民權國小學生在卡片上以注音夾雜著國字的方式，詛咒一位叫作王X佳的同學，引起網友熱議。而台北市教育局查證後回應，民權國小並沒有這個人。

日前一位網友在臉書上分享照片，只見一張台灣燈會的祈福小卡上，有一位自稱是民權國小的學生留言寫說「希望王X佳全家人被車撞死，一直在班上欺負我。」讓原PO看了直呼「王X佳不要霸凌！」

而這個注音詛咒文也吸引1.8萬人討論，「不管是否屬實，霸凌都是該被好好重視的議題，不要再用開玩笑的態度面對」、「現在的祈福卡都這麼勁爆嗎？」但也有不少人質疑，這張祈福小卡是反串的玩笑，雖然卡片很多中文字都是用注音來寫，但是字跡真的不像是小朋友。

台北市教育局表示，經過教育局查證，民權國小並沒有「王X佳」這個人，且全台共有4間民權國小，目前無法確定是哪間。不過也提醒小朋友，若遇到相關的狀況應立即向老師反應。

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