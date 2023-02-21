宜蘭縣羅東鎮2月5日上午7時許，1名猖狂小偷在光天化日下騎乘醒目的藍色電動自行車至林姓民眾住家騎樓處，不疾不徐的掀開該住戶的電動自行車椅墊偷取電池；林姓民眾PO上網協尋，表示已報警，指「不能讓大麼大膽的偷兒有所遁逃」；宜警羅東分局表示，已鎖定犯案車輛，擴大調閱監視器，全力緝捕歸案。

宜蘭縣1名猖狂小偷在大白天騎乘藍色電動自行車至林姓民眾住家騎樓處偷取電池。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林姓民眾住在羅東鎮北成路上，5日PO網並公布監視器畫面，指「宜蘭的治安怎能讓偷兒，這麼囂張又猖狂？在光天化日下無視監控的存在」，從畫面裡看到犯嫌穿著一身黑色雨衣，騎著藍色電動自行車停在林宅騎樓處，不疾不徐的掀開該住戶自行車椅墊，單手拿不動電池，故整個人下車拔取電池並蓋上椅墊，完全忽視監視器錄影中。

羅東分局成功派出所獲報後，調閱周遭監視器畫面，看到犯嫌竊取贓物後即往三星鄉方向逃逸，後續擴大調閱監視器畫面，已鎖定1名特定對象犯嫌，為一名慣竊，將全力緝捕歸案。依《刑法》第320條竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以上罰金。