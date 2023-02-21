IC設計股今天扮演台股多頭指標，除了台股七千金中有上述四檔之外，世芯-KY及譜瑞-KY等二檔900元俱樂部，也同步出現大漲走勢，若台股整體本益比再度上修，台股千金股可望重返榮耀。
從今天盤面IC設計股族群表現來看，昇佳電子與信驊二檔攻上漲停，合邦、矽創、威盛、瑞鼎、康呈、祥碩、聯詠等都上漲4％～8％以上，另聯傑、精拓科、致新、力旺、譜瑞-KY、聚積、敦泰、巨有科技、凌通、M31等者都大漲2％以上，此外還有義隆、矽力*-KY、笙泉、晶宏等逾20檔也上漲超過1％。
遠端伺服器管理晶片、台股股王信驊（5274），傳出第二季營運步入旺季，加上AI人工智慧ChatGPT聊天機器人題材發酵，激厲股價飆上漲停2,460元，IC設計股今（21）日整體人氣超強，力旺（3529）、創意（3443）等千金股都大漲，祥碩（5269）早盤也一度攻上千金股，台股再現七千金盛況。
IC設計股今天扮演台股多頭指標，除了台股七千金中有上述四檔之外，世芯-KY及譜瑞-KY等二檔900元俱樂部，也同步出現大漲走勢，若台股整體本益比再度上修，台股千金股可望重返榮耀。
從今天盤面IC設計股族群表現來看，昇佳電子與信驊二檔攻上漲停，合邦、矽創、威盛、瑞鼎、康呈、祥碩、聯詠等都上漲4％～8％以上，另聯傑、精拓科、致新、力旺、譜瑞-KY、聚積、敦泰、巨有科技、凌通、M31等者都大漲2％以上，此外還有義隆、矽力*-KY、笙泉、晶宏等逾20檔也上漲超過1％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。