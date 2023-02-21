IC設計股今天扮演台股多頭指標，除了台股七千金中有上述四檔之外，世芯-KY及譜瑞-KY等二檔900元俱樂部，也同步出現大漲走勢，若台股整體本益比再度上修，台股千金股可望重返榮耀。

從今天盤面IC設計股族群表現來看，昇佳電子與信驊二檔攻上漲停，合邦、矽創、威盛、瑞鼎、康呈、祥碩、聯詠等都上漲4％～8％以上，另聯傑、精拓科、致新、力旺、譜瑞-KY、聚積、敦泰、巨有科技、凌通、M31等者都大漲2％以上，此外還有義隆、矽力*-KY、笙泉、晶宏等逾20檔也上漲超過1％。