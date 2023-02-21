板橋區長陳奇正（左二）與達標實業總經理王志偉（左一）、深丘福德宮主委陳廉誠（右二）簽署防災合作備忘錄。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所為結合企業及在地宮廟、社團的力量，共同促進地區防救災能力提升，今（21）日上午與板橋深丘福德宮及達標實業有限公司簽署企業防災合作備忘錄，由板橋區長陳奇正、深丘福德宮陳廉誠代理主委及達標實總經理王志偉共同簽署，期望透過各項防災措施的推動，打造板橋成為一座安全宜居的韌性城市。板橋深丘福德宮並特捐贈市價近90萬元防災救援專車1輛予板橋區公所，為土地公賀壽及彰顯土地公德澤，以提升在地板橋區災害防救效能。

板橋區長陳奇正表示，板橋區地狹人稠且高度開發，無論任何類型災害，可能將造成嚴重人命傷亡及財產損失。因此精進防災作為除藉由政府與在地防災社區編組的結合外，更必須連結熱心企業及民間社團共同投入災害預防及整備應變工作。未來倘若發生重大災害需開設防災避難收容所時，防災企業團體將協助本所供應災民飲食、生活用品及災害因應設備等資源。

板橋區公所表示，板橋區公所自2019年至今已與11家在地宮廟、企業團體簽署防災合作備忘錄，冀望有更多板橋在地企業團體能再加入防救災行列，於災害發生時壯大板橋區的「自救」能力，透過公私部門防災的合作，擴大板橋區整體防救災能量及強化防災韌性，攜手建構板橋為健康、安全、宜居的幸福優質城市。