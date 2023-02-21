演藝圈人夫TERRY(左起)、哈孝遠、馬力歐、曾國城、JR、巴鈺、撒基努、孫鵬分享「敢怒不敢言」的心聲。(衛視中文台提供)

孫鵬與狄鶯結婚25年，近日在衛視中文台《一袋女王》暢聊老婆暴怒後自己敢怒不敢言真實心聲，孫鵬說兩人只要一吵嘴，狄鶯一發火孫鵬馬上知道，還會適時停嘴，避免老婆大人不開心，孫鵬說如果跟狄鶯一槓上，兩人關係僵掉，家裡的氛圍就會不好，而且至少會持續一個禮拜以上，這段時間自己心裡也不會快樂，如今他跟狄鶯相處之道就是「事緩則圓」，因為「真正的婚姻其實是兩個人的武林」，還說對手只有一個，用心就沒事，不用心整個武林就會毀掉，夫妻相處金句連發，讓現場人夫們相當佩服。

當被問到老婆發怒後敢怒不敢言的指數有多高時，人夫們陸續比出4或5的高分後，最後一個表態的孫鵬，比了個3，是全場最低，曾國城不禁稱讚他求生慾很高，孫鵬也老神在在的回說：「大家過日子都太大驚小怪了」。

孫鵬表示最近因為拍打戲，導致膝蓋附近有5、6處擦傷，如果膝蓋關節一直動，傷口不容易結痂反而不好，所以他只好先暫停健走、小跑的運動習慣，沒想到狄鶯看他沒出門就問怎麼沒去運動，孫鵬指了指膝蓋，狄鶯看後就回說這只是小傷，讓孫鵬解釋膝蓋活動不容易結痂，沒想到狄鶯卻說：「你少來啦，你就是懶惰」，眼見狄鶯無法理解，孫鵬反過來唸狄鶯才是運動過度，原來狄鶯每天在公園健走一個半小時，而且速度是每小時7到7.5公里，猶如健走比賽的速度，而且是風雨無阻天天如此。孫鵬唸完，狄鶯馬上反擊回說：「我的事你不要管，你就是偷懶」，孫鵬說夫妻倆結婚25年，一聽到狄鶯說出這句話等於就是吵架了，自己也知道不能再接話了。

孫鵬說另外一件事則是自己喜歡跟好友打高爾夫球，打完球大家聚餐喝酒唱歌聊天聯繫感情，但一場球打完近5個小時，聚餐再花上5個小時，等於打一次球要花10個多小時，而且常常聚餐花的時間比打球還久，再加上有時候一周打3次球，讓狄鶯火大唸孫鵬打球根本不是為了健身，是為了玩，更撂狠話：「你如果再這樣打球的話，你就不要打了」，孫鵬說當下聽到這句話，並沒有生氣，因為他知道如果跟狄鶯槓上，兩人關係就會僵掉，連帶的家裡氛圍也會不好，而且這樣的僵局也至少會持續一個禮拜以上。孫鵬說狄鶯撂完狠話後，他就跟球友說今後打球一攤就好，而且在球場裡就結束，還開始跟狄鶯報告每次打球的球友有誰，讓狄鶯安心。本集將於2月15日(三)晚上10點衛視中文台播出。