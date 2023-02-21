這周六將迎來長達4天228連假，許多民眾都會趁連假，到各處景點遊玩。高雄市交通局依據過往車流數據，整理出各大景點熱門旅遊時段，並進行車流預測。交通局指出，連假首日將出現返鄉車潮，市區幹道流量較高；高峰則為連假第二、第三日，熱門景點包含駁二、旗津、壽山動物園等周邊流量約較一般假日增加10％，呼籲民眾外出多搭乘大眾運輸，以免塞車破壞好心情。

高雄市交通局根據車流數據，預測228連假第2天各大景點熱門時段。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局指出，根據往年各大景點的主要幹道車流統計數據，整理出各景點熱門時段。從數據中得知，連假首日(25日)將出現返鄉車潮，市區幹道流量較高；而旅遊高峰則為連假第二、第三日(26日、27日)，熱門景點包含駁二、旗津、壽山動物園等周邊流量約較一般假日增加10％。

高雄市交通局根據車流數據，預測228連假第3天各大景點熱門時段。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市交通局根據車流數據，預測228連假第4天各大景點熱門時段。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局整理各景點時段，壽山動物園：每日上午10時至12時及下午2時至5時；駁二、西子灣、旗津：每日下午2時至8時；旗山、美濃：每日上午11時至12時及下午3時至6時。此外，如市區大型購物中心(義大、巨蛋、夢時代、義享天地)，預計每日上午11時至19時會有大量民眾湧入。

交通局表示，高速公路周邊幹道車多時段分佈如下，東向往國道：每日上午10時至12時及下午3時至7時；西向往市區：每日上午10時至12時及下午4時至8時。

另外，壽山動物園近期重新開園，許多民眾都會帶家中小孩一同遊玩，交通局指出，228連假期間每日8時至下午6時，壽山興隆路(鼓山二路起)接萬壽路至興國路口(原兵員站)，實施南向單行管制，往壽山動物園、元亨寺車輛，請由鼓山二路／興隆路進入。

交通局表示，因動物園停車空間有限，停車場滿場時，興隆路將同步實施「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行，呼籲前往壽山動物園遊客將車輛停放於捷運、輕軌及台鐵等公共運輸場站周邊停車場，轉乘56號公車或接駁車前往動物園。

交通局提醒，熱門觀光景點周邊停車空間易滿場，為避免塞車、停車問題，搭乘公共運輸為連假出遊便利首選，高雄MenGo行動服務提供客製化優惠方案，服務範圍包含高雄捷運、輕軌、公車、客運、渡輪及YouBike等，建議遊客多加利用，確保旅程安全又順暢。