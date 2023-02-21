好萊塢知名女星梅根福克斯（Megan Fox）曾是初代《變形金剛》女郎，性感又嫵媚的形象深植人心，還曾被英國《男人幫》雜誌選為「百大性感美女」第一名。而她在2020年與饒舌歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly）一見鐘情後便火速交往，並結束上一段婚姻，兩人還曾互相飲血訂下婚約，證明此情至死不渝。但沒想到，近日卻爆出男方疑似劈腿，讓梅根福克斯氣到刪光所有社群媒體照片疑似斬斷戀情。不過消失多日的她，19日卻突然PO出貼文否認所有新聞內容，再度引發話題。

梅根福克斯在情變話題延燒多日後，終於在19日在社群媒體上發聲，透露她與機關槍凱利的戀情並沒有所謂的第三者插足，機關槍凱利也沒有出軌偷腥，但不包含私訊、真人、AI機器人、女妖等等，但她為了不想讓媒體繼續造謠，因此出面證實兩人的感情不變，而男方始終沒有出面對外說明。網友看到後則忍不住表示「美女也是戀愛腦」、「長得漂亮也沒什麼用」、「只有尊重跟祝福」、「無可救藥，她超愛」、「戀愛腦真的是誰都救不了」。

據了解，此前傳出機關槍凱利出軌的對象不是別人，而是與他共事的性感吉他手「蘇菲洛依德（Sophie Lloyd）」。她不僅擁有甜美又亮麗外表，身材還相當火辣加上卓越的音樂才能，成為不少人心目中的性感女神。而梅根福克斯得知此事後曾暴怒與機關槍凱利大打一架，並提出分手，之後她便取下訂婚戒指並關閉IG帳號。但後來又有消息傳出梅根福克斯雖感到相當沮喪，但她並沒有放棄兩人的感情，而19日的PO文也再度證明她依然深愛著機關槍凱利。