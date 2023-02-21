美國知名棒球分析網站《FanGraphs》21日更新2023年國際球員44人排行榜，富邦悍將投手曾峻岳名列第17名，也是台灣唯一上榜的球員。他坦言看到新聞後嚇一跳，「怎麼名字會出現在這場面，這是第一次自己名字出現在國際上，真的很驚訝。」

曾峻岳去年9月22日面對統一獅的比賽中，飆出157公里「火球」，追平中職聯盟紀錄，與羅嘉仁、葉家淇、徐若熙和古林睿煬等人成為「本土投手最速男」。

當年選秀曾峻岳在第7輪才獲得青睞，但他好表現讓外界眼睛為之一亮，當時他認為，能夠進到職棒就很不簡單，自己能做的就是繼續強化自己，讓自己更進步。

曾峻岳認為，雖然受到國際關注會有壓力，但自己會享受這個壓力，也不會特別在意。這次他入選第5屆世界棒球經典賽國手，是陣中最年輕的球員，他也把握機會向教練、前輩請教。

依照中職旅外球員規定，當球員年資滿3年即可申請旅外資格，但是仍須經過原球團同意，才可旅外發展，今年曾峻岳將邁入第3年中職球季，若一切順利就能取得自由球員。

對於旅外曾峻岳抱持著順其自然的想法，更重要的是把現在該做的做好，但若真能夠旅外，自己評估後傾向日本，「我的身材這樣，不適合美國啦！之前也有試過偏美式的訓練課表，但做完後身體會不舒服。」

這份排行榜中，第1名為去年單季56轟的村上宗隆，歐力士隊強投山本由伸排第2，羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希排第3，曾峻岳表示，自己最欣賞山本由伸的投球穩定度。