韓國男團「iKON」前隊長B.I（金韓彬）時隔5年再度來台，將於3月12日在台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會，屆時將帶著去年推出新專輯《Love or Loved (L.O.L)》裡多首好歌，親自獻唱給所有到場的ID（官方粉絲名），而B.I也透過主辦單位隔空喊話：「非常謝謝台灣粉絲支持，你們的打氣我都收到了，其實我也好期待這次造訪，想到之前在台灣表演時的點滴，受到你們的關注與照顧，都讓我十分窩心！」

B.I以製作人身份出道，成為「MMA（Melon Music Awards）」裡拿下最年輕作曲人，在「iKON」時期寫過許多在YouTube播放次數破千萬的夯曲，不過謙虛的B.I說，若沒有「iKON團員與幕後工作人員的努力，他的作品也不會如此有靈魂，自推出個人新專輯後，B.I除了在韓國舉辦一連串活動外，也到包括台北等世界各地開唱，將把韓國場的演唱會原汁原味搬來台，他也開心預告：「很開心你們喜歡我的新專輯，我會準備一連串作品，完整呈獻給各位最精彩的表演！」

被問及幾乎每周一場的密集巡演排程，體力上是否能負荷？B.I表示累肯定是有，但他已經習慣如此的忙碌工作狀態，以及他也已經清楚，如何能隨時把自己的狀態調整到最好，「當然，我覺得一個最大的鼓舞力量，是來自於所有ID對我的支持，讓我即使再累，都覺得甘之如飴！非常謝謝他們！」

「B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L ： THE HIDDEN STAGE IN TAIPEI]」將於3月12日18：30在台北國際會議中心（TICC）登場，更多詳情請洽華藝官方娛樂臉書查詢。