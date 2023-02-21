李聖傑開心慶生，也宣布開唱計劃。（華納音樂提供）

李聖傑開心慶生，也宣布開唱計劃。（華納音樂提供）

情歌天王李聖傑今(2／21)喜迎50歲生日，除了將在3／4 於Zepp New Taipei 舉辦「李聖傑2023生日音樂會｜最美的遺憾」，他昨首度使用 TikTok 官方帳號與粉絲直播互動，一邊吃晚餐一邊開播，開玩笑說：「聽說大家都很愛看『吃播』，果然今天晚餐吃串燒，發現每吃一串就增加100人！」而他也分享為了準備演出，近來除了盡量保持生活作息的正常，也不忘運動維持體力，唯一讓苦惱的是自己的經典歌太多，因此在篩選歌單時常感到難以取捨。

李聖傑大方透露如何保養喉嚨的秘訣：「最重要的是晚上要忌口，尤其忌吃甜食、水果，才能保持喉嚨亮度。」他更分享私人秘方，將「花旗蔘」加「珠貝」打成粉狀，每天早晚3匙，但也提醒大家感冒的時候不能吃，會加重症狀。他笑說：「我3／4前就靠這個秘方維持我的聲音了。」他昨晚也開放粉絲們點歌，現場演唱了〈最美的遺憾〉，也抽出3位直播觀眾能在演唱會當天到後台合照。

直播尾聲，現場同事們驚喜送上蛋糕，並提前獻唱生日快樂歌，讓李聖傑開心表示：「今天真的很有意義，第一次開 TikTok 直播就是跟大家一起過生日，今天 2／20 也正好是我媽媽的生日，我們只差一天生日，都是雙魚座 ！」

他將第一個生日願望送給歌迷，祝福大家從今天開始都能幸福快樂，從2023年開始一切順利、平安、健康；第二個願望他則希望2023年開始，有機會巡演到世界各地，把新歌及創作帶給大家；而最後一個願望他則留給自己，最後也與所有線上的歌迷們相約3／4 演唱會見。李聖傑也宣布將在5／27到馬來西亞雲頂開唱，門票於今日啟售。