難道是另類新型詐騙?高雄一名66歲林姓拾荒婦，因撿走放在路邊的2串衛生紙，遭到一名李姓女子提告竊盜，還索討18萬多元和解金，不料李女收錢簽下和解書後仍不罷手，對她依竊盜罪提出附帶民事求償359萬2千元。

對此，高雄地院審理，認為林女已賠償和解，且也付錢買回衛生紙，認為李女求償無理由，駁回請求。有網友看完整起事件，直呼，感覺是故意丟衛生紙在路邊，等人撿走後再提告並索錢和解，就像是一場新型詐騙手法。

整起事件發生在2021年8月19日凌晨2時許，66歲林婦騎乘腳踏車行經鳳山錦田路時，發現路邊的花盆旁邊放著2串衛生紙，第一時間以為是沒有人要垃圾，所以就把2串衛生紙撿回家。衛生紙的所有者李女19日發現衛生紙不見了，趕緊到附近的派出所報案。

警方調閱監視器畫面後，準備通知林婦到案說明，不過林婦19日上午8點多就主動帶衛生紙到派出所。李女19日下午1點多趕到警局談和解，她主張衛生紙是放在機車旁邊，不是放在花盆旁，並非無主垃圾，加上已提告林婦竊盜罪，遂要求林婦用798元買下衛生紙，還索討100倍懲罰性賠償。

林婦因為對法律不熟，加上一聽到要坐牢，恐懼之下同意和解，先後把衛生紙798元、懲罰性賠償7萬9800元匯款給李女，雙方簽下和解書後，原本以為事情就此告一段落，不料李女半個月後再次找上門，要求她必須再付律師費、諮詢費等一系列費用共10萬元，對於之前的和解書拒不認帳，還恐嚇她「不付這筆錢，就要被關5年」。

林婦恐懼之下又匯了10萬元給李女，但她害怕對方會一直上門要錢，在好友的建議下提告李女恐嚇取財。李女被提告後也不甘示弱，對林婦提起刑事附帶民事訴訟，主張林婦在媒體面前說謊誣陷她，誤導全民對其恐嚇與威脅，讓她名譽受損，除了向林婦索賠359萬2千元外，還要求對方必須在全國版報紙頭版刊登道歉啟事3天。

針對林婦竊盜罪，高雄地院一審簡易庭認為，根據雙方證詞、路口監視器等證據，顯示林婦拿取衛生紙時，確具不法所有意圖與竊盜故意，但考量雙方以依18萬元和解，加上林婦主動投案說明，符合減刑要件，審酌後依竊盜罪判處林婦罰金1000元，緩刑2年。李女不滿上訴二審，高雄地院本月10日駁回上訴，全案確定。

針對林婦竊盜罪附帶民事求償官司。高雄地方法院一審認為，儘管林婦因為竊盜2串衛生紙，而侵害李女之財產權，然而林婦已賠償18萬598元，其中包含購買2串衛生紙而給付的798元，儘管李女主張遭林婦誣陷，但李女是依竊盜罪提起民事訴訟，審酌後認為李女請求於法無合，判處其敗訴。

針對恐嚇取財罪，李女否認有任何恐嚇行為，主張林婦先後匯給她的18萬多元，只是2人協商好的和解條件。高雄地院去年12月15日審理案情，認為李女有多起竊盜罪前科，而從未被其他人要求100倍懲罰性賠償，顯見其明知林婦沒有賠償100倍之義務，但仍出言恐嚇謀取不法利益，審酌後判處李女1年徒刑、沒收17萬9800元不法所得，可上訴。

整起案件傳出後，網友大感奇怪，認為李女問題最大，感覺是故意把衛生紙丟在外面，讓人去撿後再報警並走和解要錢路線，手法很熟悉的感覺，不像是第一次，聽起來像是慣犯似的。

網友驚呼，該不會是新型的詐騙手法吧，先引人犯罪，再以和解為由來要錢，甚至可以予取予求，尤其像是在外撿回收的阿公阿嬤們，他們根本不太懂的法律，還用關起來坐牢來威脅，錢就可以入袋，大家一定要注意。