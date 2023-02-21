信義房屋觀察，農曆年後，官網搜尋物件的流量有所回升；而信義房屋「一站式找房找房貸」網站提供消費者用「我有多少自備款」、「每月想支付的房貸金額」、「想買在哪個縣市」等作為找房條件，進一步統計一月份網友在該網站自行輸入的購屋資金條件，發現搜尋七都物件的網友，平均準備187萬至325萬自備款，尤其以台北市、新竹市網友所準備的自備款最高，但在月還款金額的部分，則普遍希望能夠壓在3萬元以下。

受整體景氣與政府加嚴房市控管政策的影響，2022下半年起，房市熱度轉冷，但進入信義房屋官網搜尋物件的流量，農曆年後有回升趨勢，顯見自住買方的剛性需求仍在。而在買方搜尋熱度逐步回籠的狀況下，信義房屋進一步統計「一站式找房找房貸」網頁的數據，其中，搜尋台北市物件的網友，平均輸入的自備款額度354萬，平均希望每月還款金額為2.7萬；其次是搜尋新竹市物件的網友，平均輸入的自備款額度為271萬，平均希望每月還款金額2.2萬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，以搜尋台北市物件的網友自行輸入的自備款、每月還款金額來看，「與市場現況有點距離」，自備款超過350萬，但月還款希望壓在3萬元內，可能是有父母資助自備款購屋，但當自己要還房貸時，仍不希望負擔太重，不過，如果買在台北市但月繳3萬以內的房貸，可能只能選擇蛋白區、巷弄內屋齡較高的小公寓，比較有機會。

至於其他縣市，曾敬德認為，網友自評的自備款額度及每月還款能力，看起來較有機會找到中古屋物件。而綜觀七都整體購買力，也可看出一般民眾仍希望每月房貸還款壓在3萬內，若是房價較平價的縣市，甚至希望在2萬以內。

信義房屋則指出，針對有購屋需求，卻因煩惱自備款及每月還款能力，不知道該買什麼房子的消費者，就可以善用「一站式找房找房貸」網站，利用「資金條件」作為找房功能，只要輸入「我有多少自備款」、「每月想支付的房貸金額」、「希望的貸款年限」、「想買在哪個縣市」，該網站即會以當前央行公布的五大行庫利率，試算出總價可負擔的可售物件，也能在該網站中一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程，更可直接串連至信義房屋在售物件，讓信義房屋全台的不動產經紀人員提供協助。

信義房屋運用房地產科技，以數位賦能協助消費者一站式獲取找房、找房貸等買屋流程資訊，並希望發揮全台唯一全直營房地產仲介的優勢，確保服務的品質與專業度，提供消費者有感的良好買房體驗。

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