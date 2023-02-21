一項泰國總理競選人民調顯示，泰國現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在曼谷的支持較高，拉近與36歲的前總理戴克辛女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的距離。

根據上周末民調顯示，1571名受訪者中有28.5％支持政治新人貝東丹，帕拉育以25.7％緊跟在後。路透社分析指出，自去年9月以來，帕拉育支持率就一直不及貝東丹的一半，但最新民調結果顯示，兩人之間的差距正在縮小。在曼谷地區，約3分之1選民支持帕拉育；21.3％支持貝東丹。

不過，在曼谷以外的地區，貝東丹的支持率達29.9％；帕拉育24.3％。為泰黨（PTP）準總理候選人貝東丹的支持者，主要來自泰國人口稠密的東北部農村地區。為泰黨在過去20年都在大選中勝出，但有3屆政府在任期內被推翻。帕拉育2014年領導軍方發動政變，推翻貝東丹姑姑盈拉政府，此後掌權至今；目前他已加入泰國聯合黨（UTN）。

懷孕七個月的貝東丹日前在東北部票倉出席競選活動，她告訴路透社，政變是導致國家倒退的原因，現在是進行更大改革以解決問題的時候了。