疾病管制署今天公布，上周新增8例流感重症案例，分別為4男4女，6例為A型H3N2，1例為A型H1N1，1例為A型未分型，年紀最小未滿十歲，最大為90歲，其中7例未接種流感疫苗。本流感季以來重症累計為49例，高達九成都沒打疫苗。

疾管署表示，上周門急診類流感就診人次4萬4596人次，與前一周持平，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及呼吸道融合病毒。其中流感病毒以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

疾管署統計，本流感季自2022年10月1日起截至今年2月19日流感併發重症病例累計49例，分別為41例A型H3N2、3例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，占41％，且高達90％未接種本季流感疫苗，78％具慢性病史。

另外，重症個案中包含死亡9例(8例H3N2、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署表示，上周新增8例流感併發重症病例(6例為A型H3N2，1例為A型H1N1，1例為A型未分型)，為男性及女性各4例，年齡介於未滿10歲至90歲，其中5例具高血壓及心肺血管疾病等慢性病史，且有7例未接種本季流感疫苗，發病日介於今(2023)年2月10日至2月16日。

另新增4例死亡，年齡介於30多歲至80多歲，均為A型H3N2)，有糖尿病、高血壓及氣喘等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗，因病或呼吸道症狀就醫住院後檢出流感，之後因腎衰竭及呼吸衰竭等原因病逝。

公費抗流感藥物使用對象。（圖疾管署提供）

疾管署籲請民眾，勿輕忽流感威脅，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險，並落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。

疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

疾管署亦提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件(如附表)，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。