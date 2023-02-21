▲林嫌直接持工具強行破壞兌幣機，竊取機器內硬幣。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

囂張「夾娃娃機店大盜」連續犯案 專偷兌幣機想再犯當場被逮

基隆近日出現「夾娃娃機店大盜」，專偷娃娃機店內兌幣機，使業者人心惶惶。基隆市警察局第一分局於18日及19日接獲多起娃娃機店兌幣機竊盜案，合計損失約新臺幣3萬5000元。由於手法類似，警方追查研判可能是同一嫌疑人，並加強各店巡查，果然在20日凌晨3時左右發現本身已遭通緝的林嫌想再度犯案而當場逮人，全案依通緝及竊盜罪，將林嫌移送基隆地檢署，並建請檢察官預防性羈押，以免林嫌再度犯案。

基隆市警察局第一分局表使，於2023年2月18日及19日連續兩日接獲通報有夾娃娃機店內的兌幣機遭竊案件，由於案件手法與損害頗為相似，警方透過監視錄影比對犯嫌特徵，研判與基隆市近期多起兌幣機遭竊案件相關，立即成立專案小組積極偵辦調查，最終鎖定因多項竊盜犯行被通緝的41歲林姓嫌犯。

本月20日清晨3時許，第一分局忠二派出所員警利用勤務主動到市內各處娃娃機店加強巡查林嫌行蹤，果然發現林嫌疑似再度準備犯案，遂將犯嫌當場逮捕歸案，經各單位清查積案，林嫌坦承犯下本市至少9件兌幣機竊案，全案詢後依通緝及竊盜罪嫌移送基隆地檢署，並建議檢察官聲請預防性羈押，以免林嫌持續在外犯案。

據了解，林嫌自稱會犯下多起事件是為了償還積欠之債務，他也知道已遭受通緝，但認為自己本身居無定所，警方難以查獲，因此繼續鋌而走險，找沒有人顧店的假娃娃機店下手，一偷再偷，想不到最後仍難逃警方法網。

基隆市警察局第一分局分局長林文煜表示，建議夾娃娃機業、金融機構及超商等有現金處所，應自主加強防盜措施，店內除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金應巡店並定期回收，讓宵小無機可趁。