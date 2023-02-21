傅孟柏與方志友離婚後，與千千展開新戀情。（威視提供）

金馬影后陸小芬回歸大銀幕之作《本日公休》今（21）日釋出客串的百萬網紅阿翰、千千幕後花絮，阿翰飾演有大頭症的大明星，拍片現場竟臭罵陳庭妮，被陳庭妮親自整理妝髮，笑喊：「好爽！」首次演出大銀幕的千千與傅孟柏相親，內心小鹿亂撞只敢看耳朵，面對桌上一堆食物感到安心，自嘲說道：「本日開吃！」

以算命阿姨「九天玄女降落」多重角色引爆話題的YouTuber阿翰，在片中飾演大明星，不僅超自然「大頭症」上身、入戲十足，與陳庭妮對戲更是「笑果」不斷。電影裡為了拍攝廣告，飾演造型師的陳庭妮，必須蹲下用電風扇讓阿翰的假髮飛揚，風吹的角度不對，阿翰與拍攝現場人員臭罵陳庭妮。參與大銀幕演出就要嗆爆前輩，阿翰開玩笑說道：「覺得蠻爽的！謝謝導演！」陳庭妮也笑回：「真的是職場霸凌！」

拍戲現場還不小心弄斷道具武器、打到陳庭妮手肘，意外拍出好效果：「打到女明星欸，我真的官威很大！」初次合作就火花十足，阿翰大讚陳庭妮很厲害：「她隨時隨地都像沒有在演戲。」從網路影片跨界電影，阿翰在片中也cosplay電玩角色，戴上白色長髮猶如「白髮魔女」裝扮，開心表示平常都隨便畫，但電影裡化妝很精緻，滿足他的「變裝癖」說道：「不要卸妝了，去搭計程車搭捷運！」

坐擁百萬粉絲的大胃王美女YouTuber千千，也與主演傅孟柏搞曖昧，傅孟柏飾演修車黑手與方志友感情失和離婚，在小學同學推薦下相親，認識了飾演賣馬桶的千千。首次演出電影的千千，提及雖然客串的角色與本人很像，但拍戲現場要面對多人還是會緊張：「要很自然的演出角色，超難的！」

片中與傅孟柏在餐廳相識，面對桌上擺滿食物的千千，表示看到食物就覺得安心：「趕快進入自己的世界！想像在拍我自己的影片。」此外，2人也有羞澀的感情戲，千千甜撩傅孟柏，但拍攝現場不敢看傅孟柏的眼睛，因此聽導演的話猛看耳朵借視線，大讚傅孟柏：「耳朵很帥！」得知此事的傅孟柏也笑讚千千演得「很自然」，並分享之前看過千千影片，原本還想說會不會有她狂吃的橋段，千千笑回電影會變成「本日開吃！」

《本日公休》將於3月3日在台上映。