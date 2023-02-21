今年預計有10國22位貴賓出席蘭展，台南市政府表示，將與使節們分享台灣蘭花產業技術的盛況，並宣傳蘭花之美。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

2023台灣國際蘭展3月3日將開幕，並於3月4日正式開放參觀，台南市政府將比照往年邀請駐台使節來參與，市府表示，今年預計有10國22位貴賓出席，除了與使節們分享台灣蘭花產業技術的盛況、宣傳蘭花之美以外，也歡迎海內外朋友們，都能把握展期，來台南賞花。

市府說，印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）夫婦去年到訪蘭展開幕式時曾表示，在看到這麼多不同種類與色彩的蘭花後，終於了解台南優異的蘭花培育技術，繁盛的蘭花也象徵自由民主遍地開花，更象徵台灣與國際盟友間深厚的友誼連結。

曾分別於疫情前後2次來參加蘭展開幕式的德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）夫婦也分享，非常開心參加文化、創意與農業結合的蘭展，對於總是能欣賞到型態豐富的蘭花而感到驚嘆，也很欣喜能目睹這麼多特殊品種的蘭花。

匈牙利的代表羅林（Daniel Csaba Lorincz）從婚前就帶著當時的未婚妻、現在的夫人多次參加蘭展，是台灣蘭花的忠實粉絲，而匈牙利也是非常喜歡蘭花的國家，每年都會定期舉辦蘭花展。

蘭展今年以「蘭花魔鏡－看見新起點」為主題，從一隻6500萬年前的蜜蜂揭開蘭花的神祕面紗，透過萬花筒的魔鏡世界，看到蘭花的起源、發展及變化，並藉由蘭展吉祥物Orchidsaur帶領人們看見蘭花的前世今生，展期從3月4日至3月19日止。