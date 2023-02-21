根據《美麗島電子報》昨（20）日所公布的最新民調顯示，相較於去年12月所做的結果，被外界看好代表國民黨出戰的新北市長侯友宜，民調下滑了7個百分點。對此，國民黨台北市議員李柏毅直言，若國民黨的初選規訂越晚公布，黨內想競爭的同志磨擦會越多，支持者的耐心也會逐漸消失。

對於侯友宜民調下滑，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，這是因為藍營「黨內互打」、使外界好感度下降所導致的，他痛批，國民黨「吃不了三天的飽飯」，只要吃飽，就會開始內鬥，「國民黨是自己把自己打垮」。

李柏毅昨在政論節目《少康戰情室》指出，他最近在地方上的活動，聽到了「希望藍營年輕戰將參加立委競爭」，與「希望年輕戰將別急，因現任立委仍有戰力」的不同聲音，而也正是因正反意見都有，所以在下決定、輿論的攻防上，年輕戰將的處境容易失據，讓民眾誤認他們個性尖銳、想要挑戰人。

李柏毅認為，除了黨內同志要有克制力外，黨中央也要好好想個辦法，畢竟大選在即，如何讓黨內最有條件和戰力的同志參與大選甚至獲勝，是非常重要的。而在這個過程中，如何減少耳語和同志間的摩擦，也考驗著黨中央的智慧。

不過，有關2024的民調結果並不一致，依21日由台灣民意基金會公布的最新民調，侯友宜不論對賴清德或三腳督，都是第一。