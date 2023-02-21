今年適逢農曆兔年，讓許多民眾興起飼養兔子的念頭，但熱潮過後，容易出現棄養潮及後續照護等相關問題，屏東縣政府呼籲民眾在準備飼養兔隻等動物前，務必評估自身條件及充分瞭解飼養動物的習性，評估是否適合照養至其終老。

專家呼籲，兔年別跟風養兔，一對一年恐繁殖超過200隻。(林和生攝)

屏東縣政府農業處表示，寵物兔繁殖能力強，1對成熟寵物兔，可在一年內繁殖4到6代、隻數可超過200隻，且壽命長達10年以上，加上天性喜歡啃咬物品，飼養空間需要每日打掃、餵食、飼主陪伴，生病所需的醫療費用高昂，比貓狗需花費更多心思照料。

因此民眾在飼養前務必審慎考量，另外為避免過度繁殖，造成飼養空間擁擠，影響兔子生活品質，民眾如飼養寵物兔應採公母分籠或帶兔子絕育等數量控制措施。

專家呼籲，兔年別跟風養兔，一對一年恐繁殖超過200隻。(林和生攝)

屏縣府農業處再次呼籲，除兔隻飼主須注意照養方式及終養不棄養外，因兔隻是比犬貓更為敏感動物，且可能具有攻擊性，容易受到驚嚇而造成緊迫，因此應避免以活體兔隻進行拍攝或節目道具，更禁止以活體動物如寵物兔作魔術表演等具風險性活動，避免違反動物保護法相關規定。