只要有心開始，就有機會達成目標。一名33歲網友分享個人理財方式，「學烏龜一樣」動作雖慢但按部就班，多年後終於存到人生第二桶金。眾多網友佩服他的毅力，紛紛給讚！
原PO在匿名論壇「Dcard」表示，剛出社會時，月薪僅30K，經多年努力，好不容易加到現在的62K；年終看公司獲利及考績表現，約2.5至5個月。當時他把三分之二薪水全存起來，因仍有學貸壓力，所以假日還去兼家教。
27歲時，他買了第一張6年期定存。30歲後，月薪的57%也是存起來，剩下43%用來支付生活開銷，如房租、飲食、進修課程等。
他說自己平常沒什麼衝動型消費，頂多去超商買杯咖啡、早餐偶爾吃個茶葉蛋或雞胸肉。接下來打算向女友求婚，一起組織家庭、生小孩。
「就像龜兔賽跑中的烏龜一樣，終點要看遠一點，所以我的存錢方法是傻傻存、慢慢存」，原PO透露，銀行帳戶已累積200萬元，足夠完成他討老婆的心願。
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