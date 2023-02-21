縣府在竹北市興建完成的108座公園，移交給竹北市公所清潔維護，因登記的管理機關還是縣府，常出現權責不清問題，縣府與公所日前召開連繫會報後，將盤點108座公園地上物，再過戶給公所做「管維合一」，16座特色公園則列為第2波。

縣府產發處長陳偉志指出，竹北市公園多是從縣治1到3期、台科大及高鐵特定區辦理區段徵收時闢建，移交給竹北市公所做清潔維護，目前管理機關登記為公所的公園有59座，縣府有108座由公所代管做清潔維護。

公所代管的公園，早期未做好清潔維護，設施老舊或損壞，民眾都會把矛頭指向縣府，是縣府亦或公所處理，屢屢發生權責不清的問題。

陳偉志表示，前竹北市長何淦銘在2021年11月，同意將108座公園管理機關登記在公所名下，解決以往公園維管的老問題，可能因選舉和公所人力等問題，未能順利完成。

縣府和公所日前召開業務聯繫會報，竹北市長鄭朝方表達願意接管全市的公園，縣府將盤點108座公園的地上物，再陸續過戶將公園管理機關登記為公所，「管維合一」就能免除以往權責不清的問題。

縣府投入2億元興建22座特色公園，竹北市有19座，最夯的興隆公園有學齡前遊戲區、森林攀爬網主題區及200米的Push Bike車道等7大區，假日都湧入眾多親子遊憩，目前是由公所做清潔維護。

陳偉志指出，其中有3座特色公園要做地下停車場，兒11將由縣府交旅處BOT，兒5和兒25由公所負責興建，已完成的特色公園設施目前還在保固期，將列為第2波移交給公所。

竹北市公所公用事業課長李霖文表示，目前公所管理的公園和綠地共有192座，每年編列3600萬元做公廁及環境清潔、樹木雜草修剪等維護工作，遇颱風豪雨有樹木傾倒或設施損壞，經費就捉襟見肘，108座公園管理機關登記為公所後，希望縣府能挹注維護經費。