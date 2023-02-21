曹嘉豪說，理解民眾想要綠化的美意，但這樣的方法確實有疑慮，民眾小看排水孔對擋土牆的作用。（吳建輝攝）

快到小嶺頂景觀台前的步道有一處20公尺的擋土牆，擋土牆上的排水孔遭不明人士填充水泥。（吳建輝攝）

附近民眾為了綠化擋土牆種植「薜荔草」，此舉可能導致擋土牆排水孔無法排水，已經通知公所處理。（吳建輝攝）

彰化縣員林市爬山祕境「小嶺頂」，近來有民眾發現步道旁的擋土牆排水孔遭不明人士填充水泥，整路超過50個排水孔都「無法呼吸」，民眾向彰化縣議員曹嘉豪陳情，他表示，據了解是附近民眾為了綠化擋土牆種植「薜荔草」，此舉可能導致擋土牆排水孔無法排水，已經通知公所處理。

薜荔草是台灣常見的野外植物，幼枝細以氣根匍匐於樹幹、石面或牆壁，通常不需要施肥。是立面綠化主要植物之一，像是壁面、河堤、橋柱等較粗糙的人工設施壁面或石壁等。

曹嘉豪說，快到小嶺頂景觀台前的步道有一處20公尺的擋土牆，擋土牆上的排水孔遭不明人士填充水泥。經過他了解是附近民眾好意，想要綠化擋土牆增加步道亮點，因此將整面擋土牆的排水孔都填充水泥，並放土種植薜荔草，希望薜荔草能夠爬滿整個擋土牆，算是常見綠化的做法。

曹嘉豪說，理解民眾想要綠化的美意，但這樣的方法確實有疑慮，民眾小看排水孔對擋土牆的作用，擋土牆排水孔是為了疏乾牆後土體水分，防止地面水下滲，若積水形成靜水壓力，嚴重時可能導致擋土牆倒塌。

曹嘉豪強調，民眾也是好意只是方法不對，山林是大家的，有任何想法都能提出來，不過不要貿然自己行動，目前擋土牆已經通知公所進行處理，將儘速恢復原狀，避免日後遇雨時發生危險。