台灣進入老齡化社會，65歲以上每13人有1人是失智者患者，形成嚴重社會問題。元智大學團隊開發輕度認知障礙檢測APP，一旦完成且經審查通過，就會開放讓一般民眾在家中可以免費使用，目前準確率已達8、9成。

據世界衛生組織（WHO）統計，目前全世界有超過5000萬人患有失智症，而到2050年將增加近2倍。至於台灣，目前65歲以上約每13人有1人患失智症，80歲以上則5人中有1人有失智症。

而輕度認知障礙（MCI）已被認為是從健康狀態演化到失智狀態（例如阿茲海默症）之間的過渡階段，據文獻報告中顯示，約50％輕度認知障礙患者在5年內會惡化為失智症，且輕度認知障礙惡化為失智的年增長率為10％至15％。

元智大學電機系及AI研究中心教授趙燿庚、李建誠副教授及其團隊在美國高通公司的「高通台灣研發合作計畫」支持下，與新北市亞東紀念醫院的精神科專業醫師合 作，運用收集到有效的48個受測者影片資料，以資料擴增與AI深度學習，研發簡易型行動手機端的輕度認知障礙檢測APP雛形，做為潛在可能失智患者實際就醫前的平日自我檢測輔助工具。

趙燿庚表示，失智症是不可逆轉的，目前沒有藥物可以持續幫助患者。早期輕度認知障礙檢測對於患者的病情惡化治療非常重要，但由於早期檢測方法不夠方便、價格昂貴、且耗時，輕度認知障礙的症狀常常被忽視。

團隊共使用了1516個受測者影片片段讓AI做深度學習，其中輕度認知障礙受測者的平均年齡為75歲，而健康，即正常或非輕度認知障礙受測者的平均年齡為70歲；每個影片從5到30分鐘不等，研發團隊從每個受測者影片片段中，提取空間和動作特徵做為輸入訊號，進行深度學習的訓練。

趙燿庚表示，由收集的受測者數據所得的結果，團隊所開發的輕度認知障礙自動檢測APP準確性可超過80％，且從受測者資料看來似乎年齡並不是輕度認知障礙的關鍵因素。研究結果將可進一步發展為輕度認知障礙自動檢測方案，或做為潛在可能失智患者實際就醫前的平日自我檢測輔助工具。