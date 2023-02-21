總統府提供

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蔡英文總統今天接見由美國眾議員康納率領的訪問團強調，台美雙方可以發揮彼此的優勢，一起建構更具韌性的科技產業鏈，並持續加強軍事交流，以因應威權主義擴張等挑戰。康納則表示，此次來訪在進一步強化台美的經濟夥伴關係，尤其是科技領域，也要深化在軍事及國防方面的夥伴關係。

美國眾議員康納、岡薩雷斯、歐清傑、傑克森今天由外交部次長李淳、美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文首先感謝訪團，將台灣列為今年出訪的首站，展現出美國國會跨黨派對台灣的支持。這幾年來，台灣和美國在各領域持續深化交流，包括訪團眾議員關切的科技和安全議題，也不斷提升夥伴關係。

她舉例，在「台美科技合作協議」（STA）的架構下，建立先進半導體設計、製造方面的合作計畫；也在「台美科技貿易暨投資架構」（TTIC）下，推動5G通訊、再生能源等領域的合作。

面對後疫情時代的挑戰，蔡英文強調，台美雙方可以發揮彼此的優勢，一起建構更具韌性的科技產業鏈。另外，在安全議題上，台灣和美國也持續加強軍事交流。未來，台灣會更積極地與美國及民主夥伴合作，因應威權主義擴張和氣候變遷等全球挑戰。

康納致詞時表示，訪問團人數雖然不多，但都是重量級成員，也很重視對台灣的承諾。他一一介紹訪團成員，岡薩雷斯曾於海軍服役，派駐過伊拉克及阿富汗，是很有影響力的撥款委員會成員。

來自麻州的歐清傑曾是海軍陸戰隊員，多次帶領海軍作戰任務，目前是眾議院美中戰略競爭特別委員會的領導人之一，在科技議題上備受尊敬；傑克森在進入國會推動人權、投票權、民權之前，就是美國民權運動的領袖，延續了其父傑克森牧師致力於社會正義及種族正義的優良家族傳統。

康納提到，這次訪問台灣，是為了確立台美之間的共同價值，即對民主及自由的承諾。昨日到立法院參訪，與跨黨派立法委員共進午餐，看到他們雖然持有歧見，卻能好好討論，甚至比美國國會更理性和平，「這就是我們共享價值─民主的實踐」。

他指出，此次來訪也要進一步強化台美的經濟夥伴關係，他代表加州矽谷選區，很高興有機會見到台積電創辦人張忠謀，共同討論如何在科技領域進一步深化台美經濟夥伴關係，當然也要深化在軍事及國防方面的夥伴關係，在拜登政府領導之下的美國，持續尋求區域的和平。

他也透露，近日大家都在為前總統卡特祈禱。當代美國總統中，沒有人比卡特更能清楚表達人權及和平的願景，使美國在確立一中政策下，同時打造強化對台關係的相關政策，並鼓勵我們跟台灣有更多的對話，進一步強化台美的共享價值。此次訪台的目的，就是期盼立基於人權與民主，追求和平的願景。