台北海大學生的時裝秀受遠百信義A13邀辦展，衣服現場超搶手。（台北海大提供）

台北海大國合長林威克也當起模特兒走秀，狂讚學生作品很強大。（台北海大提供）

台北海洋科技大學（簡稱台北海大）時尚系學生受遠百信義A13邀請，近期至百貨公司4樓辦「鯨歌」時裝秀，現場除了李亞明閉門弟子黃號蒞臨開唱；謝金燕、陳美鳳御用造型師，也是浪凡時任品牌經理Tiger同時出席觀禮，Tiger驚讚：「不要以為他們是學生，我好意外，衣服很多單品都可以上架賣了！」

Tiger每年不時隨品牌赴巴黎看秀，性格向來幽默又大器，邊看「鯨歌」邊大誇：「大中華設計師在歐洲越來越被重視，我覺得LadyGaGa和碧昂絲都可以來台灣看貨了，只要這些學生再加強努力下去，一定有機會。」他也正經強調，「演唱會歌手真的都可以穿這些單品，真的！」

台北海大因是海事學校，歷屆主題都是以海洋為發想，這次鯨歌畢業製作之所以被遠百信義A13看見並點名辦秀，是因時尚系（現為寵物系）教授莊雅雯前兩年突發奇想，在學校的泳池上連辦踏海、魄浪時裝秀，引起時尚圈和名模姚采穎注意，加上各系學生參與度高熱力宣傳，已在大學時尚科系小有知名度。

這次莊雅雯教授又以鯨歌為主題，期許同學們能以鯨魚特殊的聲納將聲音傳送世界的力量，找到自己的方向與定位，帶領王品淳、許一賢、明珍珠、劉紫娸、黃榕慧、陳姿綺、黃信強、黃珮珍等設計師，走進信義區百貨時尚圈，還讓模特兒和歌手帶著寵物一同走秀再創話題。

其中明珍珠的黑白風色系的新中國風「無疆」最受Tiger青睞，「很有一致性，出色又有東方風情！」其他設計師很多單品也被現場看秀的來賓預定下單，果真搶手。現場除了時尚秀受矚目外，還有李亞明閉門弟子黃號蒞臨開唱新歌，這次他出席演唱，是學生點名許願，希望黃號在時裝秀中演出完成「畢業心願」，許一賢設計師同學就說：「他是潛力股，很多人已經知道，一定會大紅！」

黃號也非常有誠意演唱即將發表的新歌〈有沒有一種藥能把你看得不重要〉，現場大呼：「因為我愛你們已經無可救藥，謝謝台北海大！」語畢學生便瘋狂尖叫，還搶著與他合照。台北海大國際暨校際合作處處長林威克說，見識了黃號的威力：「很討人喜歡，歌聲很好，也證明身高不重要，這對我們演藝系的同學有很大的建設性」。林威克這次還親自下海當模特兒走秀，「這次連時任浪凡的品牌經理都來看秀了，我能夠和學生站在一起，是我的光榮！」

本次活動同步在戶外露台區設有寵物文創靜態市集展出專題作品，現場更有可愛寵物犬擔任市集大使，其中詢問最高的就是寵物調養中藥「草泥狗」，針對高齡毛孩開發的漢方草本保健養生食品，刷新傳統寵物保健的概念。