每個廠牌的車各有各的優點和特色，一名網友表示，在英國中古車比價網站發現一份研究，內容針對2024名不同廠牌、顏色的車主進行智力測驗調查，結果顯示開Škoda的駕駛人智力最高、最低則是Land Rover，但因為該廠牌的車在台灣市佔率較低，貼文曝光不少網友把焦點放在倒數第3名的BMW直呼，「BMW不意外」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，今年1月英國的中古車比價網站「Scrap Car Comparison」進行1份調查，他們找了2024名不同廠牌、顏色的車主進行IQ測驗（智力測驗），統計結果竟是Škoda，以99分拿下冠軍，是眾多廠牌車中智力最高的。

原PO接著分享其他名次，第2名至第10名依序是Suzuki、PEUGEOT、Mini、MAZDA、TOYOTA、Vauxhall、Mercedes-Benz、NISSAN 、Seat。

第11名至22名排序分別為CITROEN、HYUNDAI、Renault、Audi、KIA、HONDA、FORD、VOLVO、Volkswagen 、BMW、Flat、Land Rover。原PO看到BMW和Land Rover墊底感到不可思議。

原PO表示，該調查也有針對顏色統計，外觀白色的車主智商測驗平均為95.71分拿下最高，第2名至第7名依序為灰色、紅色、藍色、黑色、銀色和綠色。原PO說，整體看下來，每個廠牌車主的智力都落在正常值，「大家看看笑笑就好，不要太走心。」

因墊底的Land Rover在台灣市佔率較低，網友把焦點都放在BMW，「BMW墊底好像很準欸」、「BMW不意外」、「未看就先猜BMW最低」、「路上很多白色賓士C300都在橫衝直撞」。但也有人說，「好有趣的統計，IQ 的定義平均值是100，這清單裡沒一廠牌車超過智力100，所以都笨的在買中古車？」