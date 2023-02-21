美國28歲男星詹森潘尼地爾（Jansen Panettiere），是女星海蒂潘妮迪亞（Hayden Panettiere）的親弟弟，闖蕩演藝圈多年的他，演出《陰屍路》後將演藝事業攀向巔峰，原本星途看似一片光明，沒想到今(21日)驚傳死訊，得年28歲，至於確切死因目前尚未公開。

詹森潘尼地爾2000年以童星身份出道，演出迪士尼劇情電影《海上英雄》與《斑馬快跑》，雖然多年來演出不少膾炙人口的作品，但大多以配角為主，但靠著精湛演技，不僅提升知名度，也累積無數粉絲力挺，直到演出《陰屍路》（The Walking Dead）賈斯柏一角，以及為《冰原歷險記2》配音，才真正嚐到走紅滋味，未料演藝事業處於巔峰之際時，突然傳出驟逝噩耗，讓所有人震驚不已，根據外媒報導，發言人雖然證實死訊，不過家屬至今未對外發聲，真正死因也在調查中。

詹森潘尼地爾常在Instagram分享自己的畫作，也在自介中以「藝術家」自稱，日前曬出自身作品時，還強調這是個人最喜愛的畫作之一，未料才事隔三天，就傳出離世消息，也讓此篇PO文成為在世前最後一篇發文，讓粉絲無限緬懷。