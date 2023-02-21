從玉山金的公告來看，今年玉山金將辦理歷年規模最大現增案暫定160億元，每股發行價暫訂20元。有10張玉山金的投資人，今年現金可以領2000元，而股票呢？

依玉山金公告現增160億元，預計發行8億股、至於現增80萬張的認購比率，扣除股東認股75%、合計60萬張，員工認股15%、合計12萬張，還有10%、共8萬張供公開抽籤，其中，股東「每張持股」可認購42股。手持10張玉山金的投資人，可以先拿到400股配股的股票，然後再以每股20元認購420股，也就是拿現金8400元，取得420股的玉山金股票；再精準一點的計算，透過這次的現增和股利分派，持有10張玉山金的投資人，實際只要出6400元(8400元扣除2000元現金股利)可以拿到820股的玉山金股票。

以今天玉山金收盤價24.75元計，820股的玉山金成本要20295元，用6400元取得也相當於股價打3折，每股的成本只有7.8元。

3折的玉山金股票，對大戶來說，就像百貨公司周年慶打折拍賣，現在不買更待何時呢？然而，散戶投資人看到的只是配息創13年新低的表面消息！