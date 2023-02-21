＝清華大學材料系教授周卓煇帶領的清大OLED照明團隊，21日發表產學合作研究成果，集合燭光、陽光優點的第4代全天候節律照明，採用成本最低微的技術，將最護眼、舒眠、抗癌、顧健康的「好光」，分享到全球各個角落。

周卓煇與團隊成員共發表了5項與「好光」緊密相關的重大發展，包括清大化工系、材料系，閱覽室檯燈的燭光化成果；與台大新竹分院、曙光中學共同研究，發現閱讀光色對心跳和眼壓的影響；與力積電合作將黃光室燭光化的重大成果；與維新醫院合作，發現節律照明對睡眠的幫助；展示清大專利技術所製作，領先全球的第4代節律照明。

清大材料所也展示全球第一的燭光閱覽室，周卓煇指出，經實地測試，使用新裝設的燭光燈閱讀，在同樣的亮度下，可觀看的時間從30分鐘大增至430分鐘。周卓煇指出，這些臨床與實地研究，不但發現且確認「好光」能護眼、舒壓、舒眠，更對人的健康有益。

周卓煇指出，過去業界認為第3代節律照明的造價過高，因此紛紛打退堂鼓，而團隊的第4代的節律照明中，則是使用亮度較高的LED打造，比起OLED降低製作成本將近10倍，體積和重量也比第3代節律照明輕了許多。

而在技術突破上，團隊採用發明專利四色溫混光，從日出、正午，一直到火紅的夕陽餘暉，清晨漸藍漸亮，入夜漸紅漸暗，光色在1500至5500K之間連續變化，貼合人體生理時鐘的光照。

周卓煇表示，融入超低色溫之後，若需夜間閱讀，褪黑激素抑制僅有2％，可觀看時間長達300小時，幾乎確認不會受到傷害。他也呼籲，2025年歐盟預計全面採用節律照明，這次台灣的技術領先全球，台灣可以使用全球第一、最符合天然節律的好光。