在生活中，我們都會交到各式各樣的朋友，但並不是每個人都是知心的，有的朋友只是為了一些利益相交，而有的朋友則是當你遇到困難時會願意出手相助，甚至共患難，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、射手座、金牛座當一旦認定了這個朋友，會把最好的一切都留給對方，非常值得深交。

▍牡羊座

別看牡羊座看起來總是急性子，但對朋友卻有顆想幫助的心，只要認定了這個朋友，會路見不平、拔刀相助，一定會在需要幫忙時出手相救，從不會拒絕，就算偶爾說話酸你，也是刀子嘴豆腐心，這樣的朋友要好好珍惜。

▍射手座

射手座重情義，如認定了這個朋友，會把一切最好的事物都分享給對方，當朋友有難時，也會二話不說馬上出手相助，不管情況多棘手。射手座有時會熱心到雞婆的地步，但絕對沒害心，一切都是為了對方好。

▍金牛座

金牛座不善感性表達，但是做為朋友，對他們的好，嘴上雖不說，但會牢牢記在心中，有機會時便會報答，金牛座不僅可以與對方共患難，也會共同享受，只要有好東西，金牛座都會想到你，甚至如有任何需求，金牛座會像招呼客人般的，讓對方受寵若驚。