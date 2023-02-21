前行政院發言人陳宗彥因性招待案疑雲請辭波及賴清德，遭質疑是民進黨派系內鬥。對此，民進黨台北市議員王世堅則不認同該說法，強調「黨內所有派系都服膺賴主席領導」。王世堅說總統蔡英文目前最希望的事是如何把綠色執政的棒子延續下去，不可能在此時給誰難看或報復誰。

針對外界質疑有人不滿賴清德改革，陳宗彥才被爆料一事，王世堅昨(20)日在政論節目《57新聞王》中指出，賴清德接黨主席，是要對民進黨策勵，總統高興都來不及，怎可能會撤走他？若總統對賴接黨主席有意見，一開始會有其他人來跟賴競爭。王世堅強調，蔡英文有非常大的雅量，認定自己歷史地位，並認為蔡英文最希望如何把綠色執政棒子延續下去，讓賴或其它優秀人選接棒，不可能在此時給誰難看報復誰。王世堅強調，此事沒有派系鬥爭的可能性，並說黨內所有派系都服膺賴主席領導。

對於陳宗彥遭爆接受性招待，王世堅坦言太扯，認為此事違背江湖規矩跟社會道德，且一定是不合法的關說或特種行業才會請這樣子的招待，「我覺得不可思議」。至於此事是否會影響到賴清德代表民進黨選2024？王世堅直言「影響不到」，並認為此事並非賴清德本人犯錯，且賴被社會公認品性良好，政績也非常好，強過國民黨好幾位可能候選人，「這部份社會對賴清德是有信心的」。

王世堅對此事的說法引發議論，網友紛紛表示「堅哥這次挺得好牽強」、「王世堅這次講的不夠公道」、「前陣子才說堅哥是說實話的真男人，馬上被打回原形，這種的還挺，明明就內鬥」、「王世堅不要再幫民進黨擦脂抹粉了」、「堅哥這次不敢講真話」。