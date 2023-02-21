全台第一家開在社區內的書店「TSUTAYA BOOKSTORE竹北樹海店」，於2/24（五）中午12點正式開箱，以令人驚豔的「憧憬的收藏室」規劃，連結人、事、物及資訊，打造高質感生活與書店空間，隱身在充滿綠意的落羽松樹旁，將成為新竹縣三地區焦點地標！

書店緊鄰落羽松樹旁，打造充滿綠意舒適的氛圍。（圖/竹風建設提供）

TSUTAYA BOOKSTORE 竹北樹海店坐落於竹北縣三重劃區十興路一段的竹風樹海社區，隱身在大片稻田景觀前，以及充滿綠意的落羽松樹旁，可同時沉浸在書香、咖啡香及自然氛圍中，讓人彷彿走入浪漫秘境一般。

全店擁有近萬本的選書、雜誌及各種生活道具選物，且引進全台唯一的WIRED CAFÉ，也將沿襲日本蔦屋BOOK & CAFE的生活風格，讓民眾享受美食相伴的閱讀時光；令人期待的是WIRED CAFÉ推出多元早午餐選擇，以日本傳統用餐元素「一汁三菜」作為基礎發想，結合西式早午餐概念，特別推薦專為台灣消費者量身打造的「B.L.T元氣早午餐」、「鹽麴烤雞豆乳南瓜濃湯早午餐」、「明太子奶油紫蘇義大利麵」、「花園水果甜甜圈」等等，滋味無窮無盡。

WIRED CAFÉ為台灣消費者量身打造美味餐點。 （圖/竹風建設提供）

TSUTAYA BOOKSTORE一開幕就與EH酒造合作，特別引進榮獲「全國新酒鑑評會」金賞獎殊榮的醉園大吟釀，限量180瓶，非常值得珍藏；此外，精選貴稀金屬品牌「能作」，以錫、黃銅打造職人生活道具、TSUTAYA獨家Hedera文具品牌等等的日本職人工藝選物，滿足追求高質感的品味生活家。

竹北樹海店獨家引進限量大吟釀 。（圖/竹風建設提供）

TSUTAYA BOOKSTORE源自日本，創立於1983年，以銷售書籍、音樂及電影聞名。這裡打破一般大眾對於書店的想像，與其說是書店，更像是複合式百貨，除了可以隨意看書、聽音樂，還能選購生活用品，甚至打造開放式餐廳及適合親子活動的舒適空間，絕對是日常生活最美好的駐留處。

TSUTAYA BOOKSTORE 竹北樹海店

地址：竹北市勝利15街188號

電話：03-550-6000