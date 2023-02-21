新北市樹林區鹿角溪公園最近被民眾發現有野牛群徘徊，疑似是以往被無照飼主放養的水牛。新北市高灘處曾開罰仍未見改善，原打算公告拍賣，卻招致民眾反彈。地方人士盼這群水牛與生態共存，成為「類擎天崗」景點。

這批野牛數量近20隻，發現牛群的民眾透露，他在元宵節發現野牛群沿河岸往山佳柑園大橋方向移動，昨天往反方向，10餘年來僅看過2次。

據了解，這群牛長期在三峽、土城到樹林一帶河濱遊蕩，不少民眾經過都會看到牠們的蹤影，牛群曾跨越草皮和自行車道，進入露營區、壘球場或網球場，未曾傳出攻擊事件。

新北市府2019年曾依《水利法》開罰水牛飼主20萬元，但飼主無力遷徙，因此高灘處計劃以每頭1萬5000元起跳價拍賣，不料招到民眾反彈，不了了之。

不少民眾反映，這群水牛其實很會躲，已在該地形成生活圈，平常不會走上河岸，希望市府別過度打擾其生活環境，甚至有人提議，可規劃成為類似陽明山國家公園中擎天岡的觀光景點。

高灘處表示，野牛群目前無人飼養，棲息在鹿角溪、土城媽祖田一帶河床，暫時不會對民眾造成危害，市府與動保處將持續監視，河濱公園也派有保全24小時駐點，維護民眾安全。高灘處呼籲民眾別在河道區域飼養、放牧，若未經許可，可依《水利法》處10萬元以上罰鍰。