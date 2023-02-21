《TÁR塔爾》全片氛圍詭譎。（UIP提供）

凱特布蘭琪日前奪下英國影藝學院最佳女主角獎。（UIP提供）

《TÁR塔爾》預告。（UIP提供）

奧斯卡影后凱特布蘭琪，日前以《TÁR塔爾》打敗「功夫皇后」楊紫瓊奪下英國影藝學院影后，且已拿下包括威尼斯影展、金球獎、英國電影學院獎…等共計27個最佳女主角的獎項，強勢問鼎下月奧斯卡獎。導演陶德菲爾德說這部片完全是為了凱特布蘭琪量身打造，「如果她不答應接演這個角色，這部電影就永遠拍不成。」

凱特布蘭琪飾演一位才華洋溢的古典音樂指揮家莉迪亞塔爾，精湛的演技把霸道、強勢、有強迫症的女主角詮釋的絲絲入扣，凱特謙虛地將功勞歸功於導演，「我看得出這個角色就像洋蔥一樣，有很多的層次可以一層一層地剝開，陶德成功塑造了一個獨一無二的角色。」

陶德菲爾德透露和凱特於2020年9月開始密切合作，凱特在短短的一年內學會德語、彈鋼琴，片中彈琴的畫面全都是她親自上場，且每天拍完戲後，凱特會直接坐在鋼琴前面練琴，也會練習說德語、美式英語或是練習使用指揮棒，不禁大讚凱特「是一名真正的自學者。」

要扮演一個古典音樂指揮家並不容易，凱特吸收各大指揮家的演出片段，再塑造出全新原創角色，讓角色完全貼近真實人生，凱特說：「這部劇本中有很多我不熟悉的專業術語，我知道我必須徹底理解它們，這樣一來，觀眾才能夠完全相信並進入這個角色中。」此外，凱特還很喜歡劇本具有音樂性的故事節奏，「身為一名演員，我發現音樂經常是了解一個角色、角色的周遭環境以及尋找故事之間連結的關鍵，而這部電影真的是把這些元素發揮到極致。」

《TÁR塔爾》講述一支知名管弦樂團史上首位女性首席指揮家莉迪亞塔爾，正值事業巔峰，準備舉辦新書發表會，也將在現場指揮備受期待的馬勒第五號交響曲，但是她的人生卻在接下來的幾個星期之內完全分崩離析。這部電影強烈批判了權力，以及權力對當今社會造成的衝擊。《TÁR塔爾》將於3月10日全台上映。