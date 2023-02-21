過去時常「玩食物」的速食品牌必勝客再出奇招，看好國民美食「肉圓」受歡迎，直接把肉圓拿來烤並放在比薩上，單點優惠價399元，限定搭配薄脆餅皮，也能以定價780元搭配外帶買大送大，外送買大送小，APP訂購再加送好禮；限時限量只賣四週，數量有限。

必勝客「呷霸王紅糟肉圓比薩」結合酒香紅糟豬肉、鮮竹筍等在地食材，更選在「國際討厭香菜日」前夕再度挑戰香菜黑粉的極限，在「呷霸王紅糟肉圓比薩」撒上大把香菜、畫龍點睛。外皮軟Q不油膩、內餡飽滿多汁的烤肉圓，再淋上古早味肉圓米醬，搭配濃郁起司與經典薄脆比薩餅皮，上頭也足足配備9顆烤肉圓，每一片都吃得到一顆完整肉圓，即日起限時限量開賣，只賣四週。

此外，必勝客這次更重磅出擊，推出全新涮嘴點心「波隆那肉醬起司薯瓣」，香氣濃郁、口感微酸的經典波隆那肉醬與質地柔軟、會牽絲的莫札瑞拉起司，完美包裹外酥內綿密的大塊馬鈴薯瓣，肉醬、起司與薯瓣在嘴裡完美交融，單點價99元，雙份加購優惠價只要180元。