立法院會今三讀通過攸關發全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，陳建仁表示，將會盡快將預算送到立法院，好讓所有鄉親能夠領到6000元的現金 ，特別是中低收入戶以及中小企業，還有學貸族、房貸族等。

去年政府稅收超徵千億，創史上最大超徵額，如今三讀通過疫後特別條例，規範超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等共10大項目。

陳建仁表示，COVID-19疫情對台灣經濟、企業發展造成很大影響，因此在當時提出 COVID-19防疫紓困以及振興特別條例，利用特別預算來照顧所有民眾，讓我們的疫情得到很好的控制，相比其他國家，台灣的經濟有很好的成長。

陳建仁說，昨天已經宣布口罩解除令，表示我們的疫情已經進入新的階段，因此在疫後提出新的特別條例到立法院，在三讀通過以後，行政院會盡快提出相關特別預算案，在經過所有法律程序完備後，趕快發放給所有鄉親6000元的現金 ，特別是中低收入戶以及中小企業，還有學貸族、房貸族等。