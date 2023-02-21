又有國人染「猴痘」！疾管署今天公布台灣出現第5例猴痘確定病例，為北部一名30多歲本國籍男性，今年1、2月有奧地利出國旅遊史，2月上旬陸續出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經醫師評估後採檢通報確診，研判為境外移入個案，經疫調匡列39人，需全數自我健康監測21天。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，男子2月15日確診陽性，依旅遊史以及有社交方面的接觸，研判為境外移入個案。仍於醫院隔離治療中；匡列接觸者共39人，已進行衛教，及進行自我健康監測21天。

世界衛生組織(WHO)於去年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，迄今仍維持。猴痘於去年6月23日被疾管署公告列為第二類法定傳染病，截至今日，國內累計通報疑似病例45例，5例確診為境外移入個案（德國1例、美國3例、1例奧地利）。

郭宏偉表示，自去年6月30日起，疾管署已將一年內具本土或不明感染源病例逾百例的30國旅遊疫情列為「第二級：警示(Alert)」，國人若前往該些國家，應避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如皮疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

疾管署統計，這一波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，其中以美洲(5萬8367例)及歐洲(2萬5849例)病例數最多。

另外，累計病例前五名國家分別為，美國3萬193例、巴西1萬808例、西班牙7538例、法國4128例及哥倫比亞4074例，鄰近國家中新加坡、日本、泰國、韓國、菲律賓、越南、香港、中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。