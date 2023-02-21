新北市樹林1名52歲王姓男子，他在2017年因酒駕撞死1名機車女騎士，遭到判刑1年2月同時還要負擔賠償責任，沒想到他不知悔改，隔年又酒駕遭裁罰9萬元，出獄後發現從長輩繼承價值上千萬的持分土地遭到女騎士繼承人向法院聲請查封法拍，才趕緊自行尋找買主出售土地，清償賠償金額及罰鍰。

據了解，王男在2017年8月月間，在新莊體育館工地引用保力達及啤酒後，自行駕車在桃園龜山往新北市新莊的青山路下坡路段撞死1名機車女騎士，被檢察官依涉嫌業務過失致死起訴，沒想到刑事案件尚未審理結束，隔年9月竟又酒駕遭罰，桃園地方法院2019年判決王男有期徒刑1年2月。

王男入獄服刑期間，遭撞死的女騎士家屬向法院聲請查封王男財產，王男2020年刑滿出獄後，與死者家屬達成和解，承諾除機車強制險賠償210萬元外，需再賠償350萬元，但因剛出獄尚無工作，無力清償賠償，因此王男從長輩繼承的祖產土地遭法院拍賣，王男才驚覺事態嚴重，趕緊自行尋找買主出售土地，並以買主支付的部分價金清償350萬賠償金，以利法院停止拍賣及塗銷查封，隨後再繳清所有罰鍰、燃料費及健保費等款項。

新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕及交通違規，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕及交通違規罰鍰案件持續強力執行之決心。

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