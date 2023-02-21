新北市第一座前瞻補助停車場新店綠湖公園地下停車場如期完工，目前正在驗收中，新北市交通局長鍾鳴時表示，綠湖公園地下停車場亦是新店區第一座前瞻補助停車場，可提供358格汽車停車位、47格機車停車位，預計最快可望於3月底啟用，為迎接寶高智慧園區提前部署。

鍾鳴時說，停車場總工程經費5億4909萬元，前瞻補助1億7912萬餘元、市府停管基金挹注3億6996餘萬元，停車場就位於寶高智慧產業園區和裕隆城區域之中，結構體工程採預鑄柱工法，模組化品質管控佳且每一層樓可縮短約7天工期，工程於去年12月中旬如期完工，不僅降低裝修成本約225萬餘元，還比原來多了22格汽車格、47格機車格，是全國停車場營造先驅。

交通局停車管理科長蔡柏坤指出，綠湖公園地下停車場導入大自然主題意象，特別以「24節氣」彩繪標示停車區位，並引進車牌辨識、車位在席偵測系統等智慧停車服務；而地上面積達3千餘坪的綠湖公園種植近500株綠樹，並有生態池和環湖森林步道，讓停車場不只是停車場，更是市民休閒運動的好所在。

蔡柏坤說，新店綠湖公園地下停車場正進行驗收，預計最快3月底試營運，為迎接寶高智慧園區提前部署、紓解停車需求，亦將成為新店的「綠肺」，持續守護生態環境，實踐在地宜居的新北市。