象徵國家公共工程品質最高榮譽的「公共工程金質獎」，有工程界奧斯卡獎美譽，台灣港務公司的「高雄港第七貨櫃中心計畫-S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程」，以及「台北港南碼頭S07、S08護岸暨後線圍堤造地工程」，雙雙獲此殊榮。

台北港S07、S08 -17.7公頃新生地填築完工照。（港務公司提供／高雄洪靖宜傳真）

台灣港務公司於去年一舉拿下2座有工程界奧斯卡獎之稱，象徵國家公共工程品質最高榮譽的「公共工程金質獎」，其一獲獎為「高雄港第七貨櫃中心計畫-S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程」，一共分為二期施工，其中第一期S4至S5碼頭護岸及新生地填築工程已完工，陸續施作S1至S3碼頭後線貨櫃場地及相關營運基礎設施，獲獎特色為新建S1至S3碼頭設計總長1230m水深達-18m、供世界最大2萬4000TEU貨櫃船泊靠，為克服波浪影響提升水域作業靜穩定，依碼頭不同區位功能需求，設計上採用不同結構型式。

其中創新使用減壓式鋼管樁結構，可減少主樁受力，同時利用回收洲際一期圍堤沉箱作錨碇結構減省工程費、另為拓寬航道空間，將高雄港二港口初建時，由首創圓形沉箱式防波堤，其中南堤部分13座圓形沉箱予以移設再利用，做為生態潛堤，豐富港區生態多樣性，完工後可大幅提升高雄港的貨櫃裝卸能量。

另外，基隆分公司主辦的「台北港南碼頭S07、S08護岸暨後線圍堤造地工程」獲獎特色為新設臨時護岸使用拆除的臨時圍堤材料回收再利用，新生地優先利用操船水域浚挖土方填築，節省工程費約13.9％，並達節能減碳效果；並填築新生地，完工後除可增加港埠用地及租金收入外，同時改善港內機能、活化整體使用效益。港務公司說，今年將提報多件優良工程案件參賽，希望能再創佳績。