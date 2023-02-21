興櫃股星宇航空今(21)日股價劇烈震盪，早盤一度大漲24%最高來到50元，但不久後即下殺22%至31.35元，震幅高達46%，引發各界熱烈討論。一名網友在PTT發文指出，他早上看到星宇航空往上噴但委託量超少，瞬間覺得苗頭不對，最後以39.85元價位出清手上25張持股，賺了40萬元。

一名網友在PTT發文指出，昨天星宇航空股價一瞬間衝破50元，心理有點怕怕的，後來10分鐘左右就跌回原本的起漲點，今天一早再拉到50元的時候，他發現委託量看起來很少，就感覺有點不安，之後股價隨即往下急墜，他看情況不對在39.85元時脫手，賣光持有的25張股票。

原PO提到，自己設定的50元停利點，有2次機會都沒有把握住，他並PO對帳單，25張星宇航空全數賣出，損益是40萬3760元，損益率68.66%，「「魚尾巴留給別人賺」」。

其他網友紛紛表示，「23元進掛49出沒成，趕快下修再大跳水前跑走了」、「19.1進、45出，小賺」、「 19.05進，今天早上48.65出，但獲利也是補之前的科技股損失」、「 我晚上機，但幸好跑得快」、「今天感覺很多老乘客下機了，新乘客上機」；也有人透露仍續抱手上星宇航空持股，「說不定50只是山腰而已」、「成本22元繼續抱」。

星宇航空挾著創辦人張國煒的人氣，股價光是上周就漲了77%，近7個交易日一度狂飆165%，昨更一度突破50元大關，最高來到50.5元。星宇今日收盤下跌2.12%收39.3元。